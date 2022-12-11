Післязавтра. Макрон анонсував дві конференції з відновлення України

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував дві конференції з відновлення України, які відбудуться наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Франції Еммануеля Макрона.
"З президентом України Володимиром Зеленським підготували дві конференції, які відбудуться у Франції у вівторок: перша – міжнародна, з метою задовольнити потреби України, щоби пройти цю зиму, і друга – за участю французьких компаній, готових прийняти зобов'язання щодо відновлення країни", - заявив президент Франції.
Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський обговорив із лідером Франції Еммануелем Макроном реалізацію української формули світу та ситуацію в енергетичній сфері України.
Також французький лідер у телефонній розмові пообіцяв президентові України підтримку Україні до звільнення всіх територій.
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