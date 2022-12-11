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Послезавтра. Макрон анонсировал две конференции по восстановлению Украины

Фото: президент Франции Эммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал две конференции по восстановлению Украины, которые пройдут на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Франции Эммануэля Макрона.

"С президентом Украины Владимиром Зеленским подготовили две конференции, которые состоятся во Франции во вторник: первая – международная, с целью удовлетворить потребности Украины, чтобы пройти эту зиму, и вторая – при участии французских компаний, готовых принять обязательства по восстановлению страны", - заявил президент Франции.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном реализацию украинской формулы мира и ситуацию в энергетической сфере Украины.

Также французский лидер в телефонном разговоре пообещал президенту Украины поддержку Украине до освобождения всех территорий.

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Эммануэль МакронФранцияинфраструктура