Післявоєнне відновлення України буде вільним від корупції, - Зеленський

Україна зможе гарантувати, що її післявоєнне відновлення буде вільним від корупції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, Україна вже продемонструвала значний прогрес у боротьбі з хабарництвом.

Тому процес післявоєнного відновлення України, на думку президента, буде вільним від корупції.

Боротьба з корупцією в Україні

У вересні держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що українська влада серйозно ставиться до боротьби з корупцією всередині країни. Свідченням цього є рішення президента Володимира Зеленського.

Уже в жовтні представник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що Вашингтон побачив, що останніми тижнями Україна вживає "агресивних заходів" для подолання корупції.

Видання CNN писало, що США закликали Україну докладати більше зусиль для боротьби з корупцією, щоб уникнути блокування невійськової підтримки.