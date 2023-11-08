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Послевоенное восстановление Украины будет свободным от коррупции, - Зеленский

Украина, Среда 08 ноября 2023 20:15
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Послевоенное восстановление Украины будет свободным от коррупции, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина сможет гарантировать, что ее послевоенное восстановление будет свободным от коррупции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Украина уже продемонстрировала значительный прогресс в борьбе со взяточничеством.

Поэтому процесс послевоенного восстановления Украины, по мнению президента, будет свободным от коррупции.

Борьба с коррупцией в Украине

В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что украинские власти серьезно относятся к борьбе с коррупцией внутри страны. Свидетельством тому является решение президента Владимира Зеленского.

Уже в октябре представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон увидел, что в последние недели Украина принимает "агрессивные меры" для преодоления коррупции.

Издание CNN писало, что США призвали Украину прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией во избежание блокирования невоенной поддержки.

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Владимир Зеленский коррупция Война в Украине
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