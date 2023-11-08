Послевоенное восстановление Украины будет свободным от коррупции, - Зеленский
Украина сможет гарантировать, что ее послевоенное восстановление будет свободным от коррупции.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, Украина уже продемонстрировала значительный прогресс в борьбе со взяточничеством.
Поэтому процесс послевоенного восстановления Украины, по мнению президента, будет свободным от коррупции.
Борьба с коррупцией в Украине
В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что украинские власти серьезно относятся к борьбе с коррупцией внутри страны. Свидетельством тому является решение президента Владимира Зеленского.
Уже в октябре представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон увидел, что в последние недели Украина принимает "агрессивные меры" для преодоления коррупции.
Издание CNN писало, что США призвали Украину прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией во избежание блокирования невоенной поддержки.
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