Блінкен: Україна ставиться до боротьби з корупцією з усією серйозністю

Українська влада серйозно ставиться до боротьби з корупцією всередині країни. Свідченням цього є рішення президента Володимира Зеленського.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.

Державного секретаря попросили прокоментувати, як американський уряд може переконати Конгрес виділити для України ще 24 млрд доларів на тлі "недавнього звільнення керівництва українського Міноборони, судячи з усього, через корупцію".

"Сам факт того, що президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) вжив заходів щодо боротьби з корупцією, свідчить про те, що українці ставляться до цього з усією серйозністю. І вони знають, що Сполучені Штати та десятки інших країн світу, тих, хто підтримує Україну, хочуть переконатися в тому, що підтримка, яку вони надають, використовується правильно", - підкреслив Блінкен.

Також він нагадав, що США створили в Україні групи на місцях, які перевіряють витрати переданих грошей.

За словами держсекретаря, ті конгресмени, які вже їздили в Україну, "дуже вражені таким контролем і заходами та їхньою ефективністю".

"Тож питання про те, чи всіх звільнених було звільнено через корупцію, залишається відкритим. Я думаю, що в деяких випадках є й інші причини. Але для нас, для мене, той факт, що Зеленський робить рішучі дії скрізь, де він щось бачить, є доказом того, що вони ставляться до цього серйозно, вони хочуть переконатись, що ми знаємо, що вони витрачають наші гроші з розумом", - додав Блінкен.

Звільнення керівництва Міноборони

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський вирішив ініціювати процес звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Це відбувалося на тлі скандалу із закупівлями курток для українських військових за завищеною ціною.

Вже за кілька днів Рада звільнила Резнікова. На його місце практично одразу ж призначили Рустема Умєрова.

Також цього тижня Кабмін звільнив заступників міністра оборони, зокрема Анну Маляр.