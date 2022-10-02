Після звільнення Куп'янська колаборанти переховувалися у підвалах біля міста, - Нацгвардія

"У селищах, що поблизу Куп’янська, колаборанти переховувалися у підвалах. Коли ми здійснювали перевірку території, виявляли їх та передавали у відповідні органи", - розповів один із військових, який знаходиться на Харківському напрямку.

Гвардієць також зазначив, що у перший день відбиття Куп'янська, на одному з блокпостів військовослужбовці Нацгвардії виявили 11 російських окупантів, які заблукали у стороні українських військових та вийшли в "руки" гвардійців.

Він також розповів, що під час стабілізаційних заходів у Куп’янську в міському відділку поліції було виявлено приміщення, де утримували людей задля отримання інформації про учасників АТО.

Як повідомлялося раніше, 11 вересня українські захисники зайшли до Куп’янська. 16 вересня військові повністю звільнили місто та вибили окупантів з лівобережної частини.