После освобождения Купянские коллаборанты скрывались в подвалах возле города, - Нацгвардия
После уосвобождения Купянска в Харьковской области украинские военнослужащие обнаруживали коллаборантов, скрывавшихся в подвалах поселков неподалеку от города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
"В поселках вблизи Купянска коллаборанты скрывались в подвалах. Когда мы осуществляли проверку территории, обнаруживали их и передавали в соответствующие органы", - рассказал один из военных, который находится на Харьковском направлении.
Гвардиец также отметил, что в первый день освобождения Купянска, на одном из блокпостов военнослужащие Нацгвардии обнаружили 11 российских оккупантов, которые заблудились в стороне украинских военных и вышли в "руки" гвардейцев.
Он также рассказал, что во время стабилизационных мероприятий в Купянске в городском отделении полиции было обнаружено помещение, где людей удерживали для получения информации об участниках АТО.
Как сообщалось ранее, 11 сентября украинские защитники вошли в Купянск. 16 сентября военные полностью освободили город и выбили оккупантов из левобережной части.
Напомним, 1 октября возле Купянска обнаружили расстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские. Там погибли по меньшей мере 24 человека, в том числе - беременная женщина и 13 детей.
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