ua ru
Вс, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

После освобождения Купянские коллаборанты скрывались в подвалах возле города, - Нацгвардия

Новина українською →
Харьковская область, Воскресенье 02 октября 2022 15:47
После освобождения Купянские коллаборанты скрывались в подвалах возле города, - Нацгвардия Фото: после освобождения Купянска коллаборанты скрывались в подвалах возле города (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

После уосвобождения Купянска в Харьковской области украинские военнослужащие обнаруживали коллаборантов, скрывавшихся в подвалах поселков неподалеку от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

"В поселках вблизи Купянска коллаборанты скрывались в подвалах. Когда мы осуществляли проверку территории, обнаруживали их и передавали в соответствующие органы", - рассказал один из военных, который находится на Харьковском направлении.

Гвардиец также отметил, что в первый день освобождения Купянска, на одном из блокпостов военнослужащие Нацгвардии обнаружили 11 российских оккупантов, которые заблудились в стороне украинских военных и вышли в "руки" гвардейцев.

Он также рассказал, что во время стабилизационных мероприятий в Купянске в городском отделении полиции было обнаружено помещение, где людей удерживали для получения информации об участниках АТО.

Как сообщалось ранее, 11 сентября украинские защитники вошли в Купянск. 16 сентября военные полностью освободили город и выбили оккупантов из левобережной части.

Напомним, 1 октября возле Купянска обнаружили расстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские. Там погибли по меньшей мере 24 человека, в том числе - беременная женщина и 13 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Харьков Нацгвардия
NEWS
ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины