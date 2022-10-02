После освобождения Купянские коллаборанты скрывались в подвалах возле города, - Нацгвардия

После уосвобождения Купянска в Харьковской области украинские военнослужащие обнаруживали коллаборантов, скрывавшихся в подвалах поселков неподалеку от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии .

"В поселках вблизи Купянска коллаборанты скрывались в подвалах. Когда мы осуществляли проверку территории, обнаруживали их и передавали в соответствующие органы", - рассказал один из военных, который находится на Харьковском направлении.

Гвардиец также отметил, что в первый день освобождения Купянска, на одном из блокпостов военнослужащие Нацгвардии обнаружили 11 российских оккупантов, которые заблудились в стороне украинских военных и вышли в "руки" гвардейцев.

Он также рассказал, что во время стабилизационных мероприятий в Купянске в городском отделении полиции было обнаружено помещение, где людей удерживали для получения информации об участниках АТО.

Как сообщалось ранее, 11 сентября украинские защитники вошли в Купянск. 16 сентября военные полностью освободили город и выбили оккупантов из левобережной части.