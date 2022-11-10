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Після звільнення Херсону три головні дороги в Крим будуть під вогневим контролем ЗСУ

Фото: Після звільнення Херсону три головні дороги в Крим будуть під вогневим контролем ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Деокупація Херсону та території на правому березі Дніпра є стратегічно важливим для українських військових. Саме з цих позицій ЗСУ будуть тримати під вогневим контролем три головні дороги в Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Міністерства оборони України Сергія Кузана, яке приводить Financial Times.

"Херсонська область, розташована на правому березі річки Дніпро, є стратегічно важливою з військової точки зору, оскільки вона дає нам вогневий контроль над дорогами з Криму, які використовуються росіянами як лінії постачання", - заявив Кузан.

За його словами, це завдасть дуже сильного удару по російських військах. Три важливі дороги, які пролягають на сухопутному мосту, і низка російських логістичних об’єктів і складів боєприпасів опиниться в зоні дії високоточної ракетної системи України, що постачається із Заходу. Це загрожуватиме критично важливому маршруту постачання, який підживлює військові дії Росії з півострова.

Ця близькість до Криму також може призвести до того, що Росія перекине більше сил на південь, щоб захистити підхід до анексованого півострова. Як заявляє видання, це території, з якої президент РФ Володимир Путін ніколи не міг би відступити: це його найважливіше військове завоювання за більш ніж два десятиліття правління. У Криму також базується Чорноморський флот Росії.

Нагадаємо, сьогодні українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки та опублікували відповідне відео.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.

Вчора російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсону на лівий берег Дніпра.

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