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После освобождения Херсона три главных дороги в Крым будут под огневым контролем ВСУ

Фото: После освобождения Херсона три главных дороги в Крым будут под огневым контролем ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Деоккупация Херсона и территории на правом берегу Днепра стратегически важна для украинских военных. Именно с этих позиций ВСУ будут держать под огневым контролем три главных дороги в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Министерства обороны Украины Сергея Кузана, которое приводит Financial Times.

"Херсонская область, расположенная на правом берегу реки Днепр, стратегически важна с военной точки зрения, поскольку она дает нам огневой контроль над дорогами из Крыма, которые используются россиянами как линии снабжения", - заявил Кузан.

По его словам, это нанесет очень сильный удар по российским войскам. Три важных дороги, которые пролегают на сухопутном мосту, и ряд российских логистических объектов и складов боеприпасов окажется в зоне действия поставляемой с Запада высокоточной ракетной системы Украины. Это будет угрожать критически важному маршруту снабжения, подпитывающего военные действия России с полуострова.

Эта близость к Крыму также может привести к тому, что Россия перебросит больше сил на юг, чтобы защитить подход к аннексированному полуострову. Как заявляет издание, это территории, с которой президент РФ Владимир Путин никогда не мог бы отступить: это его важнейшее военное завоевание за два десятилетия правления. В Крыму базируется Черноморский флот России.

Напомним, сегодня украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки и опубликовали соответствующее видео.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ с октября уволили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.

Вчера российское командование решило отвести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.

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