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Після зупинки судна. Туреччина попередила РФ про ризик зростання напруженості в Чорному морі

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Туреччина, Четвер 17 серпня 2023 22:29
Після зупинки судна. Туреччина попередила РФ про ризик зростання напруженості в Чорному морі Фото: Туреччина попередила Росію про ризик напруженості в Чорному морі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Туреччина попередила Росію про ризик зростання напруженості у зв'язку з незаконним оглядом росіянами цивільного судна в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру з боротьби з дезінформацією Туреччини.

Центр боротьби з дезінформацією, що був заснований під егідою управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана повідомив, що Анкара попередила Москву про ризик зростання напруженості в Чорному морі в разі повторення ситуацій, подібних до огляду російськими військовими суховантажу "Сукра Окан".

"Після вжитих щодо судна дій російській стороні було належним чином вказано на необхідність уникати подібних ініціатив, здатних посилити напруженість у Чорному морі", - ідеться в повідомленні.

Провокація Росії

Нагадаємо, 13 серпня Міноборони Росії заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно, яке йшло у порт Ізмаїла в Одеській області.

В країні-агресорі заявили, що нібито один з її військових кораблів зробив "попереджувальні постріли" по вантажному судну після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.

При цьому InformNapalm повідомило, що моряки судна "Сукра Окан" не підкорилися вимогам окупантів застопорити хід, а просто тимчасово змінили курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини.

Додамо, що Україна вже засудила такі провокації країни-агресора.

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