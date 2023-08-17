После остановки судна. Турция предупредила РФ о риске роста напряженности в Черном море

Турция предупредила Россию о риске роста напряженности в связи с незаконным досмотром россиянами гражданского судна в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра по борьбе с дезинформацией Турции.

Центр борьбы с дезинформацией, основанный под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил, что Анкара предупредила Москву о риске роста напряженности в Черном море в случае повторения ситуаций, подобных досмотру российскими военными сухогруза "Сукра Окан".

"После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было должным образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море", - говорится в сообщении.

Провокация России

Напомним, 13 августа Минобороны России заявило, что остановило в Черном море иностранное судно, шедшее в порт Измаила в Одесской области.

В стране-агрессоре заявили, что якобы один из ее военных кораблей произвел "предупредительные выстрелы" по грузовому судну после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.

При этом InformNapalm сообщило, что моряки судна "Сукра Окан" не подчинились требованиям оккупантов застопорить ход, а просто временно сменили курс в направлении берега, территориальных вод Турции.

Добавим, что Украина уже осудила подобные провокации страны-агрессора.

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