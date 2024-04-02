Після значних втрат. Путін призначив нового командувача Чорноморського флоту РФ

Зазначається, що Шойгу провів селекторну нараду з керівним складом Збройних сил РФ і довів до їхнього відома указ Путіна.

Йдеться про кадрові перестановки у Військово-морських силах держави-агресора. Путін призначив:

головнокомандувачем Військово-морським флотом адмірала Олександра Моїсеєва;

командувачем Північного флоту віце-адмірала Костянтина Кабанцова;

командувачем Чорноморського флоту віце-адмірала Сергія Пінчука.

Сергій Пінчук

Народився 26 липня 1971 року в Севастополі. У 1993 році розпочав офіцерську службу на посаді командира зенітно-ракетної батареї БЧ-2 ескадреного міноносця.

З грудня 2010 року - начальник штабу - перший заступник командира Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту. З 20 вересня 2016 року - травень 2021 року командувач Каспійської флотилії.

9 травня 2021 року призначений на посаду заступника командувача Чорноморського флоту. 5 жовтня 2021 року призначений начальником штабу - першим заступником командувача Чорноморського флоту.

Колишній командувач Чорноморським флотом

На момент вторгнення командувачем Чорноморського флоту РФ був Ігор Осипов, але через деякий час його замінив Віктор Соколов.

Сили спецоперацій України повідомляли, що внаслідок поразки штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі у вересні минулого року загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірал Віктор Соколов.

Пізніше Міністерство оборони Росії оприлюднило кадри засідання колегії, в якій, як стверджується, брав участь командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов.

А на початку березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Їх підозрюють у воєнних злочинах.

Знищення Чорноморського флоту РФ