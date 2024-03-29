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Після зміни правил. Потік українців до однієї з країн ЄС різко знизився

Фото: Підтримка України в Ірландії (facebook com CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Потік українських біженців до Ірландії різко знизився після того, як уряд оголосив про скорочення виплат та обмеження терміну проживання у державному житлі. Нові правила набули чинності з 14 березня.

У цьому місяці українці також активніше переїжджали із державних приміщень, повідомляє РБК-Україна з посиланням на irishtimes.com.

Якщо у грудні до Ірландії прибували по 70 біженців із України на день, то у березні – в середньому по 33. Зниження потоку почалося після того, як влада оголосила про кардинальне скорочення підтримки новоприбулих – виплати з 220 євро на тиждень урізали до 38,80 євро на тиждень, а не необмежений термін проживання у державному житлі замінили на 90-денний термін. 

Нові правила почали застосовувати з 14 березня, але кількість людей, які прибували до Ірландії просити тимчасовий захист, почала знижуватися ще у січні.

Водночас українці стали активніше виселятися із бержавних помешкань. У березні в середньому 54 людини щодня виселялися з державного житла. У грудні 2023 року – 42 людини на день.

За даними Департаменту інтеграції, кожен десятий із тих, хто виїхав з наданого державою житла, повідомив про повернення до України. Але більшість самостійно найшли собі житло, оселилися в домах ірландців чи поїхали до іншої європейської країни.

До Ірландії за тимчасовим захистом прибули вже понад 104 400 українців. 

Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців. В уряді визначили нові центри, де новоприбулих розміщуватимуть на 90 днів.

Також ми розповідали, що в Ірландії збільшать кількість житла для українських біженців. Місцева влада має забезпечити додаткові 150 об'єктів нерухомості.

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