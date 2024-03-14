ua en ru
Чт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Житло і виплати. У країні ЄС почали діяти нові правила для українських біженців

Ірландія, Дублін, Четвер 14 березня 2024 11:11
UA EN RU
Житло і виплати. У країні ЄС почали діяти нові правила для українських біженців Фото: Центр допомоги українцям в Ірландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців. Із 14 березня новоприбулих розміщуватимуть у державне житло лише на 90 днів.

В уряді визначили п'ять перших центрів прийому біженців із України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на thejournal.ie.

Новоприбулих біженців із України в Ірландії розміщуватимуть лише на 90 днів у державному житлі, на цей час їм виплачуватимуть скорочені виплати – 38,80 євро на дорослого та 28,90 євро на дитину на тиждень.

Якщо біженець виїжджає із державного житла і орендує його самостійно, може претендувати на вищі виплати. Біженці, які прибули раніше, й надалі отримуватимуть 220 євро на дорослого на тиждень.

В уряді повідомили про нові центри, де новоприбулих українських біженців розміщуватимуть на 90 днів:

  • Балліоган (Ballyogan Road), Дублін (місткість: 392);
  • Страдбаллі (Stradbally), графство Ліїш, (місткість: 950);
  • Фернбанк (Fernbank), Лімерік (місткість: 250);
  • Панчестаун (Punchestown), графство Кілдер (місткість: 378);
  • центр на вулиці Джеральда Гріффіна (Gerald Griffin Street), місто Корк (місткість: 107).

У Департаменті інтеграції зазначили, що у цих закладах розміщення люди будуть забезпечені харчуванням, пранням та іншими послугами. Підтримка в цих центрах буде зосереджена на орієнтації на життя та роботу в Ірландії, варіантах самостійного пошуку житла та інтеграційною підтримкою.

Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії будують новий центр для розміщення українців. Локація зможе прийняти до 1000 новоприбулих українців.

Також ми розповідали, що в Ірландії збільшать кількість житла для українських біженців. Місцева влада має забезпечити додаткові 150 об'єктів нерухомості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірландія Житло Виплати
NEWS
Сирський звернувся до добровольців: зробимо все, щоб кожному знайшлось місце відповідно до навичок
Сирський звернувся до добровольців: зробимо все, щоб кожному знайшлось місце відповідно до навичок
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США