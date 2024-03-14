Житло і виплати. У країні ЄС почали діяти нові правила для українських біженців

В Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців. Із 14 березня новоприбулих розміщуватимуть у державне житло лише на 90 днів.

Новоприбулих біженців із України в Ірландії розміщуватимуть лише на 90 днів у державному житлі, на цей час їм виплачуватимуть скорочені виплати – 38,80 євро на дорослого та 28,90 євро на дитину на тиждень.

Якщо біженець виїжджає із державного житла і орендує його самостійно, може претендувати на вищі виплати. Біженці, які прибули раніше, й надалі отримуватимуть 220 євро на дорослого на тиждень.

В уряді повідомили про нові центри, де новоприбулих українських біженців розміщуватимуть на 90 днів:

Балліоган (Ballyogan Road), Дублін (місткість: 392);

Страдбаллі (Stradbally), графство Ліїш, (місткість: 950);

Фернбанк (Fernbank), Лімерік (місткість: 250);

Панчестаун (Punchestown), графство Кілдер (місткість: 378);

центр на вулиці Джеральда Гріффіна (Gerald Griffin Street), місто Корк (місткість: 107).

У Департаменті інтеграції зазначили, що у цих закладах розміщення люди будуть забезпечені харчуванням, пранням та іншими послугами. Підтримка в цих центрах буде зосереджена на орієнтації на життя та роботу в Ірландії, варіантах самостійного пошуку житла та інтеграційною підтримкою.