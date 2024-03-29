После изменения правил. Поток украинцев в одну из стран ЕС резко снизился

Если в декабре в Ирландию прибывали по 70 беженцев из Украины в день, то в марте – в среднем по 33. Снижение потока началось после того, как власти объявили о кардинальном сокращении поддержки новоприбывших – выплаты с 220 евро в неделю урезали до 38,80 евро в неделю, а не неограниченный срок проживания в государственном жилье заменили на 90-дневный срок.

Новые правила начали применять с 14 марта, но количество людей, прибывающих в Ирландию просить временную защиту, начало снижаться еще в январе.

В то же время украинцы стали активнее выселяться их государственных помещений. В марте в среднем 54 человека каждый день выселялись из государственного жилья. В декабре 2023 года – 42 человека в день.

По данным Департамента интеграции, каждый десятый из выехавших из предоставленного государством жилья сообщил о возвращении в Украину. Но большинство самостоятельно нашли себе жилье, поселились в домах ирландцев или уехали в другую европейскую страну.

В Ирландию за временной защитой прибыли уже более 104 400 украинцев.