Після зими ЗСУ посилять тисячі підготовлених у Британії військових, - Резніков

Збройні сили використовують зимовий час для підготовки, оновлення та посилення. Після перерви ЗСУ будуть посилені тисячами солдатів, які зараз проходять військовий вишкіл в Британії.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рєзніков прогнозує уповільнення активних дій на полі бою взимку.

"Ми використовуємо цей зимовий час із максимальним результатом для наших Збройних сил, для перегрупування, для оновлення, для ротації, і ми їх добре підготуємо", - заявив міністр.

Резніков заявив, що новий головнокомандувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін змінив тактику, застосовуючи терор.

"Він змінив тактику, тому що він використовує тактику терору проти цивільного населення та об'єктів інфраструктури, використовуючи крилаті ракети, реактивні снаряди та безпілотники, спеціальні іранські безпілотники", - сказав міністр.

Резніков також зазначив, що під командуванням Суровікіна армія окупантів стала дисциплінованішою.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше прогнозував, що зима буде важкою - на виснаження. За його словами, це боротьба волі та логістики.

Нагадаємо, у четвер, 10 листопада, США оголосили про надання нового пакету військової допомоги для України. Збройним силам України передадуть додаткові ракети для систем протиповітряної оборони.

До цього США оголосили, що передадуть Україні танки Т-72 та системи протиповітряної оборони Hawk.

У жовтні стало відомо, що Україна надіслала запит на постачання американських зенітно-ракетних комплексів Avenger для боротьби з іранськими дронами-камікадзе.

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