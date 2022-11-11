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После зимы ВСУ усилят тысячи подготовленных в Британии военных, - Резников

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Киев, Пятница 11 ноября 2022 04:47
После зимы ВСУ усилят тысячи подготовленных в Британии военных, - Резников Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы используют зимнее время для подготовки, обновления и усиления. После перерыва ВСУ будут усилены тысячами солдат, в настоящее время проходящих военную подготовку в Британии.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Резников прогнозирует замедление активных действий на поле боя зимой.

"Мы используем это зимнее время с максимальным результатом для наших Вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления, для ротации, и мы их хорошо подготовим", - заявил министр.

Резников заявил, что новый главнокомандующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин изменил тактику, применяя террор.

"Он изменил тактику, потому что он использует тактику террора против гражданского населения и объектов инфраструктуры, используя крылатые ракеты, реактивные снаряды и беспилотники, специальные иранские беспилотники", - сказал министр.

Резников также отметил, что под командованием Суровикина армия оккупантов стала более дисциплинированной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее прогнозировал, что зима будет тяжелой - на истощение. По его словам, это борьба воли и логистики.

Напомним, в четверг, 10 ноября, США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Вооруженным силам Украины будут переданы дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.

До этого США объявили, что передадут Украине танки Т-72 и системы противовоздушной обороны Hawk.

В октябре стало известно, что Украина направила запрос на поставку американских зенитно-ракетных комплексов Avenger для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

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