Після збільшення кількості скарг. МОЗ починає перевірку ВЛК у Києві

За його словами, для того, щоб прискорити проходження ВЛК і зробити його зручнішим, торік у МОЗ запровадили окремий пакет у рамках програми медичних гарантій, що дає змогу військовозобов'язаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними термінами.

"Однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів", - пише Ляшко.

Корупція і не тільки

Міністр сказав, що водночас, поза увагою не залишаються й інші речі:

корупційна складова, така, як вимагання хабарів за врахування всіх наявних хвороб і станів під час медичних оглядів;

схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон або ухвалення рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я;

формальний підхід до проходження ВЛК військовозобов'язаними;

недбалість лікарів;

проблеми з оскарженням висновків.

Люди можуть поскаржитися і допомогти МОЗ

За його словами, список можна продовжувати, а питань багато, але не на всі саме МОЗ має безпосередні важелі впливу.

"Але зі свого боку ми будемо всіляко сприяти тому, щоб усі без винятку працювали в правовому полі. Для цього співпрацюємо з правоохоронцями. Для цього ведемо діалог із військовими адміністраціями. Ганебні випадки, коли лікарі навмисно ставлять хибний діагноз або вимагають хабара за правильний, мають припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо", - написав Ляшко.

Фото: Наказ (facebook.com/viktor.liashko)

Також він закликав усіх зі свого боку бути активними і повідомляти про порушення, з якими люди можуть стикатися. Це допоможе краще розуміти, які і де є проблеми, а значить відповідно, реагувати. З питань ВЛК у цивільних медзакладах можна звертатися за телефоном: 0 800 60 20 19.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

У вересні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.