Після завершення "зернової угоди" потрібно повністю розблокувати морські порти, - експерт

"Нам потрібно не з терміну "зернова угода", а із глобальних світових договорів про вільне судноплавство. Йдеться, я нагадаю, про цивільні суди. З часів Другої світової війни були численні конфлікти в різних точках світу, але практично завжди було вільне цивільне судноплавство. І всі зацікавлені, щоб таке ж цивільне судноплавство було і в Чорному морі", - наголосив Каленков.

За його словами, розблокувати роботу портів можуть спільні дії партнерів України, порти яких також виходять у Чорне море - насамперед Туреччина та Румунія, які, до того ж, є членами НАТО.

"Те, що робить Росія на морі, можна назвати лише піратством і тероризмом. Жодна військова дія це не виправдовує. Позиція Туреччини та інших західних партнерів дає нам надію, що буде відновлено вільне судноплавство в Чорному морі для цивільних судів. Це може гарантувати і Туреччина, маючи дуже сильний чорноморський флот. Це може гарантувати НАТО та інші наші західні партнери", - наголосив експерт.

Також він наголосив, що для забезпечення роботи портів найважливішим питанням є забезпечення військової безпеки, а також страхування військових ризиків. Таке страхування має забезпечувати як Україна, так і наші партнери.

"Йдеться, звичайно, про мільярди доларів, які мають бути в цьому фонді. Але я переконаний, що така формула може бути знайдена - адже вже зараз існує пул компаній, які страхують судна із зерном. Схожа схема може бути розроблена і для інших вантажів ", – резюмував Каленков.

Зрив "зернової угоди"

Після другого вибуху на Кримському мосту РФ заявила про розрив домовленостей щодо "зернової угоди". Президент України Володимир Зеленський заявив, що це не заважає продовжити експорт зерна в односторонньому порядку та обговорив ситуацію із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Також у Держдепі США заявили, що зараз Америка та Україна розглядають альтернативні способи експорту агропродукції, наприклад автотранспортом або залізницею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.