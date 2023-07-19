Після завершення "зернової угоди" потрібно повністю розблокувати морські порти, - експерт

Після виходу Росії із Зернової угоди, світ має повернутися до забезпечення вільного судноплавства у Чорному морі. Для цього слід використовувати принципи міжнародного права, військову підтримку та страхові механізми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова.
"Нам потрібно не з терміну "зернова угода", а із глобальних світових договорів про вільне судноплавство. Йдеться, я нагадаю, про цивільні суди. З часів Другої світової війни були численні конфлікти в різних точках світу, але практично завжди було вільне цивільне судноплавство. І всі зацікавлені, щоб таке ж цивільне судноплавство було і в Чорному морі", - наголосив Каленков.
За його словами, розблокувати роботу портів можуть спільні дії партнерів України, порти яких також виходять у Чорне море - насамперед Туреччина та Румунія, які, до того ж, є членами НАТО.
"Те, що робить Росія на морі, можна назвати лише піратством і тероризмом. Жодна військова дія це не виправдовує. Позиція Туреччини та інших західних партнерів дає нам надію, що буде відновлено вільне судноплавство в Чорному морі для цивільних судів. Це може гарантувати і Туреччина, маючи дуже сильний чорноморський флот. Це може гарантувати НАТО та інші наші західні партнери", - наголосив експерт.
Також він наголосив, що для забезпечення роботи портів найважливішим питанням є забезпечення військової безпеки, а також страхування військових ризиків. Таке страхування має забезпечувати як Україна, так і наші партнери.
"Йдеться, звичайно, про мільярди доларів, які мають бути в цьому фонді. Але я переконаний, що така формула може бути знайдена - адже вже зараз існує пул компаній, які страхують судна із зерном. Схожа схема може бути розроблена і для інших вантажів ", – резюмував Каленков.
Після другого вибуху на Кримському мосту РФ заявила про розрив домовленостей щодо "зернової угоди". Президент України Володимир Зеленський заявив, що це не заважає продовжити експорт зерна в односторонньому порядку та обговорив ситуацію із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
Також у Держдепі США заявили, що зараз Америка та Україна розглядають альтернативні способи експорту агропродукції, наприклад автотранспортом або залізницею.
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