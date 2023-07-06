Після завершення війни Україна відмовиться від військового призову, - Шмигаль

"Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія", - сказав він час урядової наради.

За його словами, одночасно буде створено два компоненти резерву. "Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями", - додав прем’єр.

За даними Шмигаля, під час наради з віце-прем’єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністром оборони Олексієм Резніковим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним та представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони "Український щит" обговорили також бачення нової української армії.

Призов на строкову службу

Нагадаємо, у 2022 році президент України Володимир Зеленський скасував весняний та осінній призов на термінову військову службу. Водночас з 24 лютого 2022 року проводиться загальна мобілізація чоловіків від 18 до 60 років у зв'язку з війною Росії проти України.

Крім того, у жовтні 2022 року ухвалила закон про скасування призову на строкову військову службу під час війни.

Також у травні 2023 року Верховна рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.