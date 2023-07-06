По окончании войны Украина откажется от военного призыва, - Шмыгаль

"По завершении войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия", - сказал он во время правительственного совещания.

По его словам, одновременно будут созданы два компонента резерва. "Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям", - добавил премьер.

По данным Шмыгаля, во время совещания с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, министром обороны Алексеем Резниковым, министром внутренних дел Игорем Клименко, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным и представителями ВСУ о реформе безопасности и "Украинский щит" обсудили видение новой украинской армии.

Призыв на срочную службу

Напомним, в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский упразднил весенний и осенний призыв на срочную военную службу. В то же время с 24 февраля 2022 года проводится всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 60 лет в связи с войной России против Украины.

Кроме того, в октябре 2022 года приняла закон об отмене призыва на срочную военную службу во время войны.

Также в мае 2023 года Верховная рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет.