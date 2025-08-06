Після закінчення п’ятирічного строку депутати, міські, сільські голови продовжують здійснювати повноваження, - АМУ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації міст України.

В Асоціації міст України зазначили, що після 25 жовтня 2025 року (закінчення п’ятирічного строку) міські, селищні, сільські голови та депутати місцевих рад продовжать виконувати свої повноваже ння, відповідно до статті 7 Конституції України та законів "Про статус депутатів місцевих рад" та "Про місцеве самоврядування в Україні".

"Строк п'ять років визначено для ВР, яка повинна відповідно до Конституції України призначити чергові місцеві вибори. Саме по собі закінчення пʼятирічного строку не передбачає завершення повноважень чи автоматичні вибори, а є підставою для відповідного рішення Верховної Ради України", – констатував виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

В АМУ наголосили, що органи місцевого самоврядування виконуватимуть покладені на них обов'язки до набрання повноважень депутатів, сільських, міських голів наступного скликання, які будуть обрані на місцевих виборах після завершення дії воєнного стану.

Слобожан додав, що зараз для місцевого самоврядування ризиком є не завершення пʼятирічного строку їхніх повноважень, а відсутність кворуму на засіданнях через мобілізацію депутатів, складання повноважень депутатами через заборону виїзду за кордон постановою Кабінету Міністрів України №69, а також ведення військових адміністрацій паралельно з місцевими радами.