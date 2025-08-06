Після закінчення п’ятирічного строку депутати, міські, сільські голови продовжують здійснювати повноваження, - АМУ
Депутати, міські, сільські голови продовжують здійснювати повноваження попри закінчення п’ятирічного строку. Згідно із законом, місцеві вибори під час дії воєнного стану не проводяться.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації міст України.
В Асоціації міст України зазначили, що після 25 жовтня 2025 року (закінчення п’ятирічного строку) міські, селищні, сільські голови та депутати місцевих рад продовжать виконувати свої повноваже ння, відповідно до статті 7 Конституції України та законів "Про статус депутатів місцевих рад" та "Про місцеве самоврядування в Україні".
"Строк п'ять років визначено для ВР, яка повинна відповідно до Конституції України призначити чергові місцеві вибори. Саме по собі закінчення пʼятирічного строку не передбачає завершення повноважень чи автоматичні вибори, а є підставою для відповідного рішення Верховної Ради України", – констатував виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.
В АМУ наголосили, що органи місцевого самоврядування виконуватимуть покладені на них обов'язки до набрання повноважень депутатів, сільських, міських голів наступного скликання, які будуть обрані на місцевих виборах після завершення дії воєнного стану.
Слобожан додав, що зараз для місцевого самоврядування ризиком є не завершення пʼятирічного строку їхніх повноважень, а відсутність кворуму на засіданнях через мобілізацію депутатів, складання повноважень депутатами через заборону виїзду за кордон постановою Кабінету Міністрів України №69, а також ведення військових адміністрацій паралельно з місцевими радами.
Вибори в Україні
В Україні чергові місцеві вибори мали б відбутися в останню неділю жовтня 2025 року. Однак через повномасштабну війну та продовження дії правового режиму воєнного стану Верховна Рада України не приймала рішення про дату проведення місцевих виборів.
Раніше Центральна виборча комісія повідомляла, що через те, що парламент не прийняв рішення щодо дати проведення місцевих виборів, підстав для формування нових складів територіальних виборчих комісій нині немає.
Нагадаємо, в липні Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Їх продовжили ще на 90 днів - до 5 листопада 2025 року. А наприкінці липня президент України Володимир Зеленський підписав відповідні закони.