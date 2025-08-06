После окончания пятилетнего срока депутаты, городские, сельские головы продолжают осуществлять полномочия, - АГУ

Депутаты, городские, сельские головы продолжают осуществлять полномочия несмотря на окончание пятилетнего срока. Согласно закону, местные выборы во время действия военного положения не проводятся.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации городов Украины.

В Ассоциации городов Украины отметили, что после 25 октября 2025 года (окончание пятилетнего срока) городские, поселковые, сельские головы и депутаты местных советов продолжат выполнять свои полномочия, в соответствии со статьей 7 Конституции Украины и законов "О статусе депутатов местных советов" и "О местном самоуправлении в Украине".

"Срок пять лет определен для ВР, которая должна в соответствии с Конституцией Украины назначить очередные местные выборы. Само по себе окончание пятилетнего срока не предусматривает завершение полномочий или автоматические выборы, а является основанием для соответствующего решения Верховной Рады Украины", - констатировал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

В АГУ отметили, что органы местного самоуправления будут выполнять возложенные на них обязанности до вступления полномочий депутатов, сельских, городских голов следующего созыва, которые будут избраны на местных выборах после завершения действия военного положения.

Слобожан добавил, что сейчас для местного самоуправления риском является не завершение пятилетнего срока их полномочий, а отсутствие кворума на заседаниях из-за мобилизации депутатов, сложение полномочий депутатами из-за запрета выезда за границу постановлением Кабинета Министров Украины №69, а также ведение военных администраций параллельно с местными советами.