Після вторгнення РФ в Україну заможні росіяни кинулися за паспортами на Гренаду

Попит з боку заможних росіян, які бажають тікати, сприяє зростанню кількості заявок на отримання громадянства Гренади за інвестиції. За його оцінками, цього року вони можуть становити більшу частину претендентів.

За мінімальної інвестиції у розмірі 150 000 доларів США заявники можуть отримати паспорт Гренади, який дозволяє безвізовий в'їзд у більш ніж 100 пунктів призначення, включаючи Китай, Велику Британію та Шенгенську зону Європи. Це також єдина карибська країна, яка уклала зі США угоду про інвесторів, яка дозволяє її громадянам подавати заявки на отримання неімміграційних віз.

Гренада спочатку заборонила росіянам брати участь у програмі громадянства за інвестиції в березні разом з іншими сусідами Карибського басейну, але в червні змінила курс. Домініка, Антигуа і Барбуда входять до країн, які зберегли заборони. За даними міністерства фінансів країни, кількість заявок на отримання візи для інвесторів у Гренаді збільшилася майже вчетверо і досягла майже 200 після скасування заборони на в'їзд для росіян.

"Усі ті, хто готував заявки, перебували у підвішеному стані доти, доки заборона не була знята", - сказав Халлам.