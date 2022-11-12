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Після вторгнення РФ в Україну заможні росіяни кинулися за паспортами на Гренаду

Фото: Після вторгнення РФ в Україну заможні росіяни кинулися за паспортами на Гренаду (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Вторгнення РФ в Україну та мобілізація до армії підштовхнула росіян покидати свою країну. Для деяких заможних громадян на далекому острові Карибського моря відкрилася приваблива альтернатива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального радника програми з набуття громадянства Гренади Річарда Халлама, яку приводить Bloomberg.

Попит з боку заможних росіян, які бажають тікати, сприяє зростанню кількості заявок на отримання громадянства Гренади за інвестиції. За його оцінками, цього року вони можуть становити більшу частину претендентів.

За мінімальної інвестиції у розмірі 150 000 доларів США заявники можуть отримати паспорт Гренади, який дозволяє безвізовий в'їзд у більш ніж 100 пунктів призначення, включаючи Китай, Велику Британію та Шенгенську зону Європи. Це також єдина карибська країна, яка уклала зі США угоду про інвесторів, яка дозволяє її громадянам подавати заявки на отримання неімміграційних віз.

Гренада спочатку заборонила росіянам брати участь у програмі громадянства за інвестиції в березні разом з іншими сусідами Карибського басейну, але в червні змінила курс. Домініка, Антигуа і Барбуда входять до країн, які зберегли заборони. За даними міністерства фінансів країни, кількість заявок на отримання візи для інвесторів у Гренаді збільшилася майже вчетверо і досягла майже 200 після скасування заборони на в'їзд для росіян.

"Усі ті, хто готував заявки, перебували у підвішеному стані доти, доки заборона не була знята", - сказав Халлам.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, як росіяни шукали варіанти залишити країну та "відкосити" від армії.

Також уряд Британії закликають закрити лазівку для РФ щодо імпорту сталі.

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