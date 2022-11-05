Уряд Британії закликають закрити лазівку для РФ щодо імпорту сталі, - FT

У березні Британія запровадила імпортне мито у розмірі 35% на всі сталеві напівфабрикати з Росії у рамках пакета економічних санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну. За місяць було заборонено весь імпорт готової сталі. Але, попри ці заходи, російська сталь, яка переробляється в третіх країнах в іншу сталеву продукцію як і раніше, імпортується.

Це приносить РФ мільярди доларів доходу та підриває вітчизняних виробників, оскільки вона продається за нижчими цінами. Минулого місяця ЄС заявив, що в найближчі два роки запровадить жорсткіші санкції щодо російської сталі, які закриють цей маршрут, але Британія ще не прийняла його.

"ЄС розширив свої санкції на російську сталь, що переробляється в третіх країнах, з жовтня 2023 року, перекривши важливий маршрут постачання для російських виробників сталі. Зважаючи на здатність Британії тепер діяти незалежно з цих питань за межами ЄС, викликає розчарування той факт, що Британія ще не здійснила аналогічне посилення санкцій", - заявив генеральний директор UK Steel Гарет Стейс.

Уряд Британії не відреагував безпосередньо на побоювання галузі щодо непрямого імпорту. У ньому заявили, що не бачили жодних доказів того, що незаконний імпорт російської сталі надходить на ринок Британії та що вони просунулися швидше і далі за інших, включаючи ЄС, у забороні імпорту з Росії.