После вторжения РФ в Украину состоятельные россияне бросились за паспортами на Гренаду

Спрос со стороны желающих бежать состоятельных россиян способствует росту количества заявок на получение гражданства Гренады за инвестиции. По его оценкам, в этом году они могут составить большую часть соискателей.

При минимальной инвестиции в размере 150 000 долларов США заявители могут получить паспорт Гренады, разрешающий безвизовый въезд в более чем 100 пунктов назначения, включая Китай, Великобританию и Шенгенскую зону Европы. Это также единственная карибская страна, заключившая с США соглашение об инвесторах, разрешающая ее гражданам подавать заявки на получение неиммиграционных виз.

Гренада поначалу запретила россиянам участвовать в программе гражданства за инвестиции в марте вместе с другими соседями Карибского бассейна, но в июне сменила курс. Доминика, Антигуа и Барбуда входят в страны, сохранившие запреты. По данным министерства финансов страны, количество заявок на получение визы для инвесторов в Гренаде увеличилось почти в четыре раза и достигло почти 200 после отмены запрета на въезд для россиян.

"Все те, кто готовил заявки, находились во взвешенном состоянии до тех пор, пока запрет не был снят", - сказал Халлам.