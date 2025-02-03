Після візиту Рубіо президент Панами погодився не продовжувати домовленостей із Китаєм

Заява Муліно пролунала після того, як лише у неділю 47-й президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп знову заявив про бажання "повернути" Панамський канал й пригрозив "потужними" діями з боку Вашингтона через присутність Китаю навколо життєво важливої водної артерії.

"Китай керує Панамським каналом, який не був відданий Китаю, який був відданий Панамі нерозумно, але вони порушили угоду, і ми збираємося забрати його назад, або станеться щось дуже потужне", - заявив президент США.

Муліно, своєю чергою, запевнив у тому, що суверенітет Панами над Панамським каналом є незаперечним. Водночас його країна готова до діалогу щодо усунення занепокоєння США з приводу китайського впливу в регіоні.

Він відзначив, що уряд не поновлюватиме меморандум 2017 року про приєднання до китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" й, можливо, угода буде розірвана раніше, ніж планувалось.