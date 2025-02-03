Після візиту Рубіо президент Панами погодився не продовжувати домовленостей із Китаєм

Панама не поновлюватиме меморандум про співпрацю з китайською ініціативою "Один пояс, один шлях". Угода з Китаєм може бути розірвана раніше, ніж планується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Панами Рауля Муліно, якого цитує CNN.
Заява Муліно пролунала після того, як лише у неділю 47-й президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп знову заявив про бажання "повернути" Панамський канал й пригрозив "потужними" діями з боку Вашингтона через присутність Китаю навколо життєво важливої водної артерії.
"Китай керує Панамським каналом, який не був відданий Китаю, який був відданий Панамі нерозумно, але вони порушили угоду, і ми збираємося забрати його назад, або станеться щось дуже потужне", - заявив президент США.
Муліно, своєю чергою, запевнив у тому, що суверенітет Панами над Панамським каналом є незаперечним. Водночас його країна готова до діалогу щодо усунення занепокоєння США з приводу китайського впливу в регіоні.
Він відзначив, що уряд не поновлюватиме меморандум 2017 року про приєднання до китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" й, можливо, угода буде розірвана раніше, ніж планувалось.
20 січня, у своїй інавгураційній промові Трамп заявив, що Штати планують встановити контроль над Панамським каналом. Ще тоді він стверджував про "порушення домовленостей" й те, що Китай нібито "керує" каналом. У відповідь на це Муліно заявив, що жодна держава не може втручатися в управління Панамським каналом.
Вчора, 2 лютого, до Панами з візитом вирушив державний секретар США Марко Рубіо. Під час зустрічі з президентом він висунув ультиматум щодо Панамського каналу.
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