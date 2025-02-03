После визита Рубио президент Панамы согласился не продлевать договоренностей с Китаем

Заявление Мулино прозвучало после того, как только в воскресенье 47-й президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп вновь заявил о желании "вернуть" Панамский канал и пригрозил "мощными" действиями со стороны Вашингтона из-за присутствия Китая вокруг жизненно важной водной артерии.

"Китай управляет Панамским каналом, который не был отдан Китаю, который был отдан Панаме глупо, но они нарушили соглашение, и мы собираемся забрать его обратно, или произойдет что-то очень мощное", - заявил президент США.

Мулино, в свою очередь, заверил в том, что суверенитет Панамы над Панамским каналом является неоспоримым. В то же время его страна готова к диалогу по устранению беспокойства США по поводу китайского влияния в регионе.

Он отметил, что правительство не будет возобновлять меморандум 2017 года о присоединении к китайской инициативе "Один пояс, один путь" и, возможно, соглашение будет расторгнуто раньше, чем планировалось.