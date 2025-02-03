После визита Рубио президент Панамы согласился не продлевать договоренностей с Китаем

Панама не будет возобновлять меморандум о сотрудничестве с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Соглашение с Китаем может быть расторгнуто раньше, чем планируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Панамы Рауля Мулино, которого цитирует CNN.
Заявление Мулино прозвучало после того, как только в воскресенье 47-й президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп вновь заявил о желании "вернуть" Панамский канал и пригрозил "мощными" действиями со стороны Вашингтона из-за присутствия Китая вокруг жизненно важной водной артерии.
"Китай управляет Панамским каналом, который не был отдан Китаю, который был отдан Панаме глупо, но они нарушили соглашение, и мы собираемся забрать его обратно, или произойдет что-то очень мощное", - заявил президент США.
Мулино, в свою очередь, заверил в том, что суверенитет Панамы над Панамским каналом является неоспоримым. В то же время его страна готова к диалогу по устранению беспокойства США по поводу китайского влияния в регионе.
Он отметил, что правительство не будет возобновлять меморандум 2017 года о присоединении к китайской инициативе "Один пояс, один путь" и, возможно, соглашение будет расторгнуто раньше, чем планировалось.
20 января, в своей инаугурационной речи Трамп заявил, что Штаты планируют установить контроль над Панамским каналом. Еще тогда он утверждал о "нарушении договоренностей" и то, что Китай якобы "управляет" каналом. В ответ на это Мулино заявил, что ни одно государство не может вмешиваться в управление Панамским каналом.
Вчера, 2 февраля, в Панаму с визитом отправился государственный секретарь США Марко Рубио. Во время встречи с президентом он выдвинул ультиматум по Панамскому каналу.
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