Після візиту до Києва Байден зателефонував Мелоні, щоб обговорити допомогу для України, - Білий дім

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

"Байден говорив увечері з Мелоні після свого візиту в Україну, а також перед її поїздкою до української держави", - зазначили в адміністрації американського лідера.

Під час розмови політики підняли тему поглиблення тісної координації з питань підтримки України, зокрема забезпечення допомоги в галузі оборони, економіки та гуманітарної сфери.

При цьому в Білому домі долали, що президент США чекає можливості привітати прем'єра Італії у Вашингтоні, коли їхні графіки будуть узгоджені.