После визита в Киев Байден позвонил Мелони, чтобы обсудить помощь для Украины, - Белый дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Байден говорил вечером с Мэлони после своего визита в Украину, а также перед ее поездкой в украинское государство", - отметили в администрации американского лидера.

В ходе разговора политики подняли тему углубления тесной координации по вопросам поддержки Украины, в частности, обеспечения помощи в области обороны, экономики и гуманитарной сферы.

При этом в Белом доме преодолевали, что президент США ждет возможности приветствовать премьера Италии в Вашингтоне, когда их графики будут согласованы.