Після війни Україні варто перейти до парламентської республіки, – один із авторів Конституції

Про у коментарі РБК-Україна заявив один із авторів Конституції України Роман Безсмертний.

Головне: Парламентська модель: Експерти пропонують обмежити роль президента представницькими функціями, зосередивши виконавчу владу в руках уряду.

Експерти пропонують обмежити роль президента представницькими функціями, зосередивши виконавчу владу в руках уряду. Причина корупції: Основною проблемою нинішньої системи називають "дуалізм влади", який руйнує підзвітність посадовців.

Основною проблемою нинішньої системи називають "дуалізм влади", який руйнує підзвітність посадовців. Акцент на місцеве самоврядування: Для покращення якості управління пропонується передати більше повноважень на місця, замість посилення президентської вертикалі.

Україні варто стати парламентською країною

За словами експерта, нинішня система управління, за якої в країні фактично існують два центри виконавчої влади, є глибоко хибною та неефективною. Це створює постійні конфлікти та розмиває відповідальність посадовців.

"Україні варто переходити на парламентську республіку лише з представницькими функціями президента і варто розширювати владу місцевого самоврядування. На це є безліч видимих причин", - пояснює Безсмертний.

Експерт наголошує, що саме дуалізм виконавчої гілки влади є одним із головних факторів, що блокують ефективне врядування та сприяють поширенню корупції.

"В Україні є два центри виконавчої влади, що фактично руйнує цілісність виконавчої влади і руйнує її відповідальність. І причина корупції в тому, що у нас є два центри виконавчої влади", - переконаний Безсмертний.

Контекст та історія питання

Дискусія про розширення або обмеження повноважень президента є однією з найдавніших в українській політиці. У 2004 році Україна вже зробила радикальний крок, перейшовши до парламентсько-президентської форми правління, щоб уникнути монополізації влади.

У 2010-му Янукович через суд скасував це рішення, але у 2014-му ми знову повернулись до парламентсько-президентської форми. Проте питання про те, чи є поточний баланс ефективним, залишається відкритим.