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После войны Украине следует стать парламентской республикой, – один из авторов Конституции

13:11 28.06.2026 Вс
2 мин
Роман Безсмертный назвал одну из причин коррупции в Украине
aimg Василина Копытко
После войны Украине следует стать парламентской республикой, – один из авторов Конституции Роман Безсмертный высказался о своем видении полномочий президента в будущем (фото: Getty Images)
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Украина должна трансформироваться в парламентскую республику, а роль президента после победы следует ограничить исключительно представительными функциями.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил один из авторов Конституции Украины Роман Безсмертный.

Главное:

  • Парламентская модель: Эксперты предлагают ограничить роль президента представительскими функциями, сосредоточив исполнительную власть в руках правительства.
  • Причина коррупции: Основной проблемой нынешней системы называют "дуализм власти", разрушающий подотчетность чиновников.
  • Акцент на местное самоуправление: Для улучшения качества управления предлагается передать больше полномочий на места вместо усиления президентской вертикали.

Украине стоит стать парламентской страной

По словам эксперта, нынешняя система управления, при которой в стране фактически существуют два центра исполнительной власти, неэффективна. Это создает постоянные конфликты и размывает ответственность должностных лиц.

"Украине следует переходить на парламентскую республику только с представительными функциями президента и следует расширять власть местного самоуправления. На это есть множество видимых причин", - объясняет Безсмертный.

Эксперт отмечает, что именно дуализм исполнительной ветви власти является одним из главных факторов, блокирующих эффективное управление и способствующих распространению коррупции.

"В Украине есть два центра исполнительной власти, что фактически разрушает целостность исполнительной власти и разрушает ее ответственность. И причина коррупции в том, что у нас есть два центра исполнительной власти", - убежден Безсмертный.

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Контекст и история вопроса

Дискуссия о расширении или ограничении полномочий президента является одной из самых давних в украинской политике. В 2004 году Украина уже сделала радикальный шаг, перейдя в парламентско-президентскую форму правления, чтобы избежать монополизации власти.

В 2010-м Янукович через суд отменил это решение, но в 2014-м мы снова вернулись к парламентско-президентской форме. Однако вопрос о том, является ли текущий баланс эффективным, остается открытым.

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