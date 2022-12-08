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Путін все ще сподівається на перемогу і чекає на диво, - Кулеба

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Четвер 08 грудня 2022 16:55
Путін все ще сподівається на перемогу і чекає на диво, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент РФ Володимир Путін все ще сподівається на перемогу у війні проти України та чекає на диво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Путін і його найближче оточення сподіваються на диво, яке станеться і змінить ситуацію", - заявив Кулеба.

Міністр повторив заклик України до союзників надати їй більше зброї, включаючи танки західного виробництва, реактивні винищувачі та ракети ATACMS. За його словами, поведінка Росії свідчить про те, що Москва все ще прагне військової перемоги, включаючи завоювання всієї України.

Раніше США та союзники знімали давні табу та постачали Україні зброю, яку вони відмовлялися надавати до цього. Мова йде про 155-мм гаубиці та HIMARS.

Раніше Кулеба заявляв, що союзникам по НАТО не треба чекати, коли на війні в Україні трапиться щось погане, а просто треба ухвалити рішення про передачу сучасних танків Збройним силам прямо зараз.

У Кремлі вважають, що розпочата ними війна проти України може "закінчитися й завтра". Там цинічно стверджують, що це залежить від президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, ще вчора, 7 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що так звана "спеціальна військова операція" може стати тривалим процесом.

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