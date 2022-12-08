Кулеба: світ не розвалиться, якщо розпадеться Росія
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що світ не розвалиться, якщо розпадеться Росія. Окрім того, саме росіяни розвалять свою країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в інтерв'ю The Wall Street Journal.
"Замість того, щоб думати, як допомогти Росії вижити і стати нормальним членом міжнародного співтовариства, пора змиритися з тим, що ця країна не може бути нормальним членом міжнародного співтовариства", - сказав Кулеба.
Він також заявив, що Україна не піде на компроміс, який залишить Крим і Донбас у руках Росії.
"Я не думаю, що світ розвалиться, якщо розпадеться Росія. Але саме її народ розвалить свою країну, як це сталося з Російською імперією", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що майбутня архітектура безпеки Європи має включати і окремі гарантії для Росії.
Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що закликами "не допустити ескалації конфлікту" окремі особи намагаються приховати власну бездіяльність та безвілля. Водночас зникнення Росії, є найліпшою гарантією безпеки для світу.
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