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Після війни США вестимуть бізнес як з Україною, так і з Росією, - Трамп

00:25 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Едуард Ткач
Після війни США вестимуть бізнес як з Україною, так і з Росією, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення російсько-української війни Вашингтон має намір вести бізнес як із Києвом, так і з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію DRM News.

"Ні, мені нема чого сказати з цього приводу, крім того, що звичайно, я вестиму бізнес з Україною і, думаю, з Росією після закінчення цієї війни", - сказав президент США, відповідаючи на запитання одного з журналістів.

Зазначимо, що до преси вийшов не лише Трамп, а й його дружина – перша леді США Меланія Трамп. Під час бесіди один із представників ЗМІ запитав у них, чи планується візит до України, на що Меланія сказала: "Побачимо". Після цього Трамп одразу додав, що такий візит може відбутися.

Крім того, журналісти запитали Трампа, чи спілкувався він з мільярдером Ілоном Маском з приводу ситуації в Україні (ймовірно, журналісти мали на увазі ситуацію зі Starlink). У відповідь він сказав, що так, але деталі розмови повідомляти відмовився.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, добою раніше президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що війна в Україні близька до завершення, а також припустив, що США могли б запровадити мита проти України та Росії, якщо сторони не укладуть мирної угоди.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський уже анонсував, що у першій половині листопада відбудеться тристороння зустріч України, США та Росії щодо завершення війни. У Кремлі також підтвердили, що ця зустріч буде, а ЗМІ називали ймовірним місцем переговорів Абу-Дабі чи Швейцарію.

Стосовно теми Starlink зазначимо, що 24 жовтня швидкість супутникових терміналів для України відновили. При цьому мільярдер Ілон Маск ближче до вечора заявив, що він проти використання свого сервісу для наступальних військових дій, і що ЗСУ нібито порушили цю умову. Проте радник Зеленського Сергій "Флеш" спростував це, пояснивши, як працюють обмеження і чому Україна апріорі не може вчинити мідл страйки за допомогою Starlink.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
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