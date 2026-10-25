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После войны США будут вести бизнес как с Украиной, так и с Россией, - Трамп

00:25 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
После войны США будут вести бизнес как с Украиной, так и с Россией, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения российско-украинской войны Вашингтон намерен вести бизнес как с Киевом, так и Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию DRM News.

"Нет, мне нечего сказать по этому поводу, кроме того, что конечно, я буду вести бизнес с Украиной и, думаю, с Россией после окончания этой войны", - сказал президент США, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Отметим, что к прессе вышел не только Трамп, но и его супруга - первая леди США Мелания Трамп. Во время беседы один из представителей СМИ спросил у них, планируется ли визит в Украину, на что Мелания сказала: "Посмотрим". После этого Трамп сразу добавил, что такой визит может состоятся.

Кроме того, журналисты спросили у Трампа, общался ли он с миллиардером Илоном Маском по поводу ситуации в Украине (вероятно, журналисты имели ввиду ситуацию со Starlink). В ответ он сказал, что "да", но детали разговора сообщать отказался.

Что еще важно знать

Напомним, сутками ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что война в Украине близка к завершению, а также допустил, что США могли бы ввести пошлины против Украины и России, если стороны не заключат мирное соглашение.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал, что в первой половине ноября состоится трехсторонняя встреча Украины, США и России по поводу завершения войны. В Кремле тоже подтвердили, что эта встреча будет, а СМИ называли вероятным местом переговоров Абу-Даби или Швейцарию.

Касаемо темы Starlink отметим, что 24 октября скорость спутниковых терминалов для Украины восстановили. При этом миллиардер Илон Маск ближе к вечеру выступил с заявлением, что он против использования своего сервиса для наступательных военных действий, и что ВСУ якобы нарушили это условие. Однако советник Зеленского Сергей "Флеш" опроверг это, пояснив, как работают ограничения и почему Украина априори не может совершить мидл страйки с помощью Starlink.

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