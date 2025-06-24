Після війни - спалах протестів? В НСПП попереджають про вибух трудових конфліктів

Після завершення воєнного стану в Україні кількість трудових конфліктів може зрости в рази.

РБК-Україна повідомляє, що про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив голова Національної служби посередництва і примирення (НСПП) Дмитро Кухнюк.

"Ми точно знаємо, що після закінчення воєнного стану зросте в рази, можливо, в геометричній прогресії кількість конфліктів у соціально-трудовій сфері, після війни", - наголосив Кухнюк.

Він зазначив, що зараз діють обмеження на страйки та акції соціального протесту, після їх скасування конфліктів стане набагато більше. НСПП вже зараз моніторить ситуацію у сфері трудових відносин і готується до можливих викликів.

"Ми будемо спостерігати за цими процесами і вже зараз ведемо моніторинг ситуації в соціально-трудових відносинах", - додав очільник Служби.