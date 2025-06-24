Після війни - спалах протестів? В НСПП попереджають про вибух трудових конфліктів
Після завершення воєнного стану в Україні кількість трудових конфліктів може зрости в рази.
РБК-Україна повідомляє, що про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив голова Національної служби посередництва і примирення (НСПП) Дмитро Кухнюк.
"Ми точно знаємо, що після закінчення воєнного стану зросте в рази, можливо, в геометричній прогресії кількість конфліктів у соціально-трудовій сфері, після війни", - наголосив Кухнюк.
Він зазначив, що зараз діють обмеження на страйки та акції соціального протесту, після їх скасування конфліктів стане набагато більше. НСПП вже зараз моніторить ситуацію у сфері трудових відносин і готується до можливих викликів.
"Ми будемо спостерігати за цими процесами і вже зараз ведемо моніторинг ситуації в соціально-трудових відносинах", - додав очільник Служби.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні звільнення працівників регулюється Кодексом законів про працю та іншими нормами. Роботодавець може звільнити працівника лише за законними підставами, такими як систематичне невиконання обов’язків, прогул, нетверезий стан на роботі, розкрадання, ліквідація чи скорочення штату тощо. Працівник може самостійно подати заяву про звільнення з різних причин - від особистих до професійних. Також можливе звільнення за згодою сторін.
Також ми розповідали, як зрозуміти, що час звільнятися з роботи, яка виснажує і більше не приносить радості. Серед ознак - хронічна втома, роздратування, відсутність розвитку, конфлікт цінностей і фізичні симптоми. Приймаючи рішення, важливо оцінити емоції, ризики й підготувати план дій: оновити резюме, вивчити ринок, залучити знайомих.
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