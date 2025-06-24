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После войны - вспышка протестов? В НСПП предупреждают о взрыве трудовых конфликтов

Вторник 24 июня 2025 17:23
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После войны - вспышка протестов? В НСПП предупреждают о взрыве трудовых конфликтов Фото: Трудовые конфликты в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

После завершения военного положения в Украине количество трудовых конфликтов может вырасти в разы.

РБК-Украина сообщает, что об этом во время брифинга в Медиацентре Украина заявил глава Национальной службы посредничества и примирения (НСПП) Дмитрий Кухнюк.

"Мы точно знаем, что после окончания военного положения возрастет в разы, возможно, в геометрической прогрессии количество конфликтов в социально-трудовой сфере, после войны", - подчеркнул Кухнюк.

Он отметил, что сейчас действуют ограничения на забастовки и акции социального протеста, после их отмены конфликтов станет гораздо больше. НСПП уже сейчас мониторит ситуацию в сфере трудовых отношений и готовится к возможным вызовам.

"Мы будем наблюдать за этими процессами и уже сейчас ведем мониторинг ситуации в социально-трудовых отношениях", - добавил глава Службы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине увольнение работников регулируется Кодексом законов о труде и другими нормами. Работодатель может уволить работника только по законным основаниям, таким как систематическое невыполнение обязанностей, прогул, нетрезвое состояние на работе, хищение, ликвидация или сокращение штата и тому подобное. Работник может самостоятельно подать заявление об увольнении по разным причинам - от личных до профессиональных. Также возможно увольнение по соглашению сторон.

Также мы рассказывали, как понять, что пора увольняться с работы, которая истощает и больше не приносит радости. Среди признаков - хроническая усталость, раздражение, отсутствие развития, конфликт ценностей и физические симптомы. Принимая решение, важно оценить эмоции, риски и подготовить план действий: обновить резюме, изучить рынок, привлечь знакомых.

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