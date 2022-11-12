После ухода из Херсона. В Мариуполе значительно увеличилось количество российских войск

После отступления россиян из Херсона в Мариуполе фиксируют стремительное увеличение количества оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия Херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов как российских военных, так и "древцов". Если до этого они двигались мимо города, то сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе. Расквартируются снова в пустых домах и квартирах мариупольцев", - рассказал он.

Также Андрющенко сообщил, что в городе зафиксирован рост движения военных колонн как с техникой, так и с БК.

"По меньшей мере, дважды днем ​​колонны грузовиков количеством в 40-60 автомобилей двигаются из направления Мангуш на выезд в направление Волноваха/Донецк. Также увеличивается количество техники, остающейся в городе", - заявил Андрющенко.

По его словам, после Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов.