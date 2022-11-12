После ухода из Херсона. В Мариуполе значительно увеличилось количество российских войск
После отступления россиян из Херсона в Мариуполе фиксируют стремительное увеличение количества оккупационных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.
"Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия Херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов как российских военных, так и "древцов". Если до этого они двигались мимо города, то сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе. Расквартируются снова в пустых домах и квартирах мариупольцев", - рассказал он.
Также Андрющенко сообщил, что в городе зафиксирован рост движения военных колонн как с техникой, так и с БК.
"По меньшей мере, дважды днем колонны грузовиков количеством в 40-60 автомобилей двигаются из направления Мангуш на выезд в направление Волноваха/Донецк. Также увеличивается количество техники, остающейся в городе", - заявил Андрющенко.
По его словам, после Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов.
Напомним, 9 ноября российское командование заявило об отступлении с правобережья Херсонской области. Уже 11 ноября подразделения украинских военных зашли в Херсон.
По данным украинского военного командования, в Херсонской области во время оккупации дислоцировались около 30 тысяч оккупантов. Однако скольким удалось отойти на левый берег региона, пока неизвестно.
Детальнее о том, что происходит в Херсоне и области - читайте по ссылке в нашем материале.
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