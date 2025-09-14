Після вибухів на Київщині "Укрзалізниця" повідомила про затримку низки потягів: список

Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів вночі неділі, 14 вересня, курсуватиме зміненими маршрутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Як зазначили в "Укрзалізниці", внаслідок надзвичайної ситуації потяги, які курсують через станцію Боярка - змінять маршрут.
"Наразі дбаємо про безпеку пасажирів та поїзних і локомотивних бригад. Уточнена інформація щодо змін графіку буде згодом", - сказано у повідомленні.
Також у компанії уточнили, що:
Так, поїзд №23 Київ - Хелм уже прямує зміненим маршрутом через Коростень із затримкою, поїзд буде пришвидшено для її скорочення. Пасажирів зі станції Бердичів забере наш поїзд 31 з подальшою пересадкою.
Також буде розвернуто та відправлено зміненим маршрутом поїзд №139 Київ - Кам’янець-Подільський, №141/143 Суми, Чернігів - Рахів та №21/103 Краматорськ, Харків - Львів.
Варто нагадати, що деякий час тому повідомлялось про гучні вибухи у Київській області. Спочатку влада не коментувала того, що трапилось. Адже під час вибухів в регіоні не було оголошено сигнал тривоги.
Але наразі станом на 01:40, за даними КОВА, вибухи, що чули жителі Київської області не повʼязані з повітряною атакою ворога. На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом.
Як повідомляло РБК-Україна, потужні вибухи звучали в місті вранці 7 вересня, коли росіяни вдарили по місту крилатими ракетами.