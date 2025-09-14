После взрывов на Киевщине "Укрзализныця" сообщила о задержке ряда поездов: список

Как отметили в "Укрзализныце", в результате чрезвычайной ситуации поезда, которые курсируют через станцию Боярка - изменят маршрут.

"Сейчас заботимся о безопасности пассажиров и поездных и локомотивных бригад. Уточненная информация об изменениях графика будет позже", - говорится в сообщении.



Стоит напомнить, что некоторое время назад сообщалось о громких взрывах в Киевской области. Сначала власть не комментировала случившееся. Ведь во время взрывов в регионе не был объявлен сигнал тревоги.

Но сейчас по состоянию на 01:40, по данным КОВА, взрывы, которые слышали жители Киевской области не связаны с воздушной атакой врага. На месте происшествия работают оперативные службы. Проводятся все необходимые действия. Более подробная информация будет предоставлена позже.