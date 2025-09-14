RU

После взрывов на Киевщине "Укрзализныця" сообщила о задержке ряда поездов: список

Иллюстративное фото: после взрывов на Киевщине "Укрзализныци" сообщила о задержке ряда поездов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов ночью воскресенья, 14 сентября, будет курсировать по измененному маршруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отметили в "Укрзализныце", в результате чрезвычайной ситуации поезда, которые курсируют через станцию Боярка - изменят маршрут.

"Сейчас заботимся о безопасности пассажиров и поездных и локомотивных бригад. Уточненная информация об изменениях графика будет позже", - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что некоторое время назад сообщалось о громких взрывах в Киевской области. Сначала власть не комментировала случившееся. Ведь во время взрывов в регионе не был объявлен сигнал тревоги.

Но сейчас по состоянию на 01:40, по данным КОВА, взрывы, которые слышали жители Киевской области не связаны с воздушной атакой врага. На месте происшествия работают оперативные службы. Проводятся все необходимые действия. Более подробная информация будет предоставлена позже.

Как сообщало РБК-Украина, мощные взрывы звучали в городе утром 7 сентября, когда россияне ударили по городу крылатыми ракетами.

