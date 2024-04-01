Після "виборів" Путін активно зосереджений на протистоянні з Європою, - ГУР

Після так званих "виборів президента" російський диктатор Володимир Путін зосереджений на можливому протистоянні з Європою та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького у програмі " Security talks ".

Як пояснив Скібіцький, стратегія Росії щодо України залишилась незмінною. В першу чергу, мова йде про повну окупацію Донецької та Луганської областей. Це видно по активних штурмових діях ворога.

Водночас після фарсу, який в Росії називають "виборами" диктатор зосередиться на продовжені агресивної політики.

"Він пройшов цей черговий етап безпосереднього утримання влади, і зараз буде вирішувати ті завдання, які стоять перед ним стосовно України і не тільки. Така активна підготовка до можливого протистояння взагалі з Європою, з НАТО, зі США - це вже почалося на рівні заяв. Саме на це будуть зараз зосереджені всі зусилля", - розповів представник ГУР.

НАТО готується до ескалації

Нещодавно видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Як заявляв голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, Альянс потребує трансформації, а Захід повинен готуватись до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами лідери Європи повинні бути готовити до такого сценарію.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, Росія може відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році.