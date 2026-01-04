UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Після венесуельської операції США: різка реакція Медведєва стривожила Київ

Фото: Дмитро Медведєв (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Військова операція США у Венесуелі викликала різку реакцію російських офіційних осіб. Коментарі російських представників супроводжувалися критикою Вашингтона, а також цинічними заявами на адресу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв висловився про події у Венесуелі з явною іронією, називаючи дії американської армії "чудовим прикладом миротворчості".

Він зазначив: "Жорстка військова операція в незалежній країні, яка нічим не загрожувала Штатам. Захоплення спецназом легально обраного президента з дружиною. Звичайно, все це суворо в рамках міжнародного права і національного законодавства за погодженням із Конгресом".

Нападки на Україну

У своєму коментарі Медведєв не обмежився критикою США. Він цинічно запропонував, що американським силам варто було б вибрати інший об'єкт, заявивши, що було б "непогано", якби Вашингтон "атакував військові бази України".

Таким чином російський чиновник знову використав міжнародний інцидент для політичної демонстрації щодо Києва.

Аргументи про силу та ядерну зброю

Крім випадів на адресу України і США, Медведєв наголосив, що єдиною гарантією захисту держави від втручання ззовні є наявність озброєнь масового ураження.

"Операція в Каракасі стала найкращим доказом того факту, що будь-якій державі потрібно максимально зміцнювати свої збройні сили, не дозволяючи різним багатим зухвальцям запросто змінювати конституційний лад у пошуках нафти або чогось іншого", - додав він.

На думку російської офіційної особи, саме наявність ядерної зброї забезпечує максимальний захист країни від подібних сценаріїв, що відображає ставку Москви на ядерний шантаж у міжнародній політиці.

 

Нагадуємо, що США 3 січня провели великомасштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано президента країни Ніколаса Мадуро разом із дружиною і виведено за межі держави.

Зазначимо, що після затримання Ніколаса Мадуро і його дружини військами США подальший розвиток ситуації у Венесуелі може відбутися за трьома сценаріями: конституційна передача влади, військовий переворот або повний розпад режиму. Водночас конституція країни передбачає перехід повноважень до віцепрезидентки Делсі Родрігес, яка вже заявила, що уряд не має інформації про місцеперебування Мадуро і його дружини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДмитро МедведєвВенесуела