Після Вашингтону Трамп хоче відправити війська у Балтимор та інші міста

США, Понеділок 25 серпня 2025 10:26
Після Вашингтону Трамп хоче відправити війська у Балтимор та інші міста Фото: Трамп планує нові розгортання Нацгвардії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп пригрозив направити війська Нацгвардії у Балтимор - найбільше місто штату Мериленд. Це стало черговим етапом його протистояння з губернатором-демократом Весом Муром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Конфлікт спалахнув після того, як Мур запросив президента приєднатися до "маршу за громадську безпеку".

У своєму дописі в Truth Social Трамп написав, що готовий відправити "війська" за прикладом Лос-Анджелеса та Вашингтона, щоб швидко "покінчити зі злочинністю".

Реакція демократів

Коментарі Трампа знову загострили дискусію про його повноваження вводити Нацгвардію в міста, які контролюють демократи. Президент уже розгорнув близько 2 тисяч військовослужбовців у Вашингтоні, а з 24 серпня гвардійці там отримали зброю на постійне носіння.

Американські ЗМІ пишуть, що найближчими тижнями у 19 штатах можуть мобілізувати ще 1 700 військових.

Губернатор Мур відповів жорстко, заявивши, що коментарі президента звучать "дуже глухо і профанно". Він додав, що прихильники Трампа не розуміють життя місцевих громад.

Сам Трамп відкинув запрошення на марш у Балтиморі, назвавши його "огидним" і "провокаційним".

Нью-Йорк, Чикаго та нові плани

Трамп дав зрозуміти, що Балтимором його наміри не обмежуються. Під загрозою розгортання - Нью-Йорк та Чикаго. Це викликало критику з боку губернатора Іллінойсу Джея Пріцкера, який назвав дії президента "зловживанням владою".

Свою позицію висловив і лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс. Він заявив, що президент не має законних повноважень вводити війська у великі міста та звинуватив Трампа у спробі "створити кризу", попри те що рівень злочинності у Балтиморі знизився до мінімуму за останні 50 років.

Громадська думка

Опитування Washington Post і школи Schar показало: майже 80% мешканців Вашингтона виступають проти перебування Нацгвардії та проти передачі місцевої поліції під федеральний контроль.

Водночас WP повідомляє про плани адміністрації створити новий спецпідрозділ швидкого реагування для боротьби з протестами. Його основою стануть 600 військовослужбовців Нацгвардії, яких розмістять у штатах Алабама й Аризона. За планом, вони зможуть реагувати на заворушення в будь-якому місті США менш ніж за годину.

Трамп і його "боротьба зі злочинністю"

Нагадаємо, 11 серпня Трамп оголосив у Вашингтоні й окрузі Колумбія "надзвичайну ситуацію у сфері громадської безпеки". Глава держави залучає Національну гвардію, щоб допомогти "відновити закон і порядок" і пообіцяв очистити столицю від "нетрів".

Водночас мер Вашингтона, представниця Демократичної партії Мюріел Боузер наголосила, що міська поліція демонструє стабільне зниження рівня злочинності вже протягом двох років - задовго до повторного обрання Трампа на посаду президента.

Ввечері 21 серпня, Трамп заявив, що має намір приєднатися до правоохоронців та військових для патрулювання вулиць Вашингтона у межах кампанії "боротьби зі злочинністю".

Сполучені Штати Америки Нацгвардія Дональд Трамп
