ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Після удару по Яровій росіяни зняли постановочне відео, щоб звинуватити Україну, - ЦПД

П'ятниця 19 вересня 2025 14:52
UA EN RU
Після удару по Яровій росіяни зняли постановочне відео, щоб звинуватити Україну, - ЦПД Фото: війська РФ атакували Ярову, де відбувалася видача пенсій (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російська пропаганда поширює фейкову інформацію, нібито загибель людей у Яровій Донецької області під час отримання пенсій сталася через дії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Так, підконтрольні Кремлю медіа поширили постановочне відео з жінкою, яка стверджує, що удар по селищу Ярова Донецької області нібито був "провокацією Києва".

За словами героїні ролика, їй нібито повідомили, що обстріл здійснили українські війська.

У ЦПД звернули увагу, що на відео відсутні будь-які докази, лише емоційні твердження та посилання на чужі слова - типовий приклад маніпуляції російських пропагандистів.

"Росія систематично використовує цивільних для створення фейкових "свідчень" під тиском окупаційних структур. Це стандартна тактика віддзеркалення - звинувачувати Україну у власних злочинах", - наголосили у Центрі.

Також показово, що російські пропагандисти почали поширювати версію про "провокацію" лише ввечері.

Тактику звинувачення України у власних воєнних злочинах росіяни використовували з самого початку війни та продовжують це робити досі.

Після удару по Яровій росіяни зняли постановочне відео, щоб звинуватити Україну, - ЦПД

Удар по Ярові

9 вересня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами КАБ-250 по селищу Ярова Лиманської громади.

У момент атаки місцеві жителі, переважно пенсіонери, стояли в черзі біля мобільного відділення "Укрпошти". Внаслідок обстрілу загинули 25 людей, ще 18 отримали поранення.

Все що відомо про трагедію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто