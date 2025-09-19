После удара по Яровой россияне сняли постановочное видео, чтобы обвинить Украину, - ЦПД
Российская пропаганда распространяет фейковую информацию, якобы гибель людей в Яровой Донецкой области во время получения пенсий произошла из-за действий Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Так, подконтрольные Кремлю медиа распространили постановочное видео с женщиной, которая утверждает, что удар по поселку Яровая Донецкой области якобы был "провокацией Киева".
По словам героини ролика, ей якобы сообщили, что обстрел осуществили украинские войска.
В ЦПИ обратили внимание, что на видео отсутствуют какие-либо доказательства, только эмоциональные утверждения и ссылки на чужие слова - типичный пример манипуляции российских пропагандистов.
"Россия систематически использует гражданских для создания фейковых "показаний" под давлением оккупационных структур. Это стандартная тактика отражения - обвинять Украину в собственных преступлениях", - отметили в Центре.
Также показательно, что российские пропагандисты начали распространять версию о "провокации" только вечером.
Тактику обвинения Украины в собственных военных преступлениях россияне использовали с самого начала войны и продолжают это делать до сих пор.
Удар по Яровой
9 сентября российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами КАБ-250 по поселку Яровая Лиманской громады.
В момент атаки местные жители, преимущественно пенсионеры, стояли в очереди возле мобильного отделения "Укрпочты". В результате обстрела погибли 25 человек, еще 18 получили ранения.
