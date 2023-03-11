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Після удару РФ у Києві залишаються без опалення ще 5% споживачів

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Київ, Субота 11 березня 2023 18:10
Після удару РФ у Києві залишаються без опалення ще 5% споживачів Фото: У Києві залишаються без опалення ще 5% споживачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 11 березня, після удару РФ у Києві залишаються без опалення ще 5% споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської військової адміністрації.

"Аварійно-відновлювальні роботи в системі теплопостачання тривають. Зараз без тепла 5% споживачів міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною проблемою є пошкоджена електромережа теплопостачання.

"Роботи продовжуються. За планом - сьогодні маємо відновити теплопостачання повністю. Водопостачання працює в штатному режимі. Відключення по електриці відсутні", - сказав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Нагадаємо, що у Києві сьогодні, 11 березня планують завершити ремонтні роботи, які проводилися після ракетної атаки. Наразі внаслідок ворожих атак 8% споживачів все ще залишаються без теплопостачання.

Раніше повідомлялось, що 9 березня Росія масовано атакувала ракетами українські об'єкти енергетики, під ударом, зокрема, опинився й Київ. Так, в Голосіївському районі ракета "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Крім того, зафіксували влучання у Святошинському районі.

Внаслідок атаки ворога в столиці було пошкоджено енергетичний об'єкт, також стало відомо про трьох постраждалих.

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