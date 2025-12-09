UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Після удару РФ по дамбі на Харківщині є ризик підтоплення: ОВА розглядає план евакуації

Ілюстративне фото: після удару РФ по дамбі на Харківщині є ризик підтоплення (скріншот з відео)
Автор: Ірина Глухова

У Харківській області зберігається ризик підтоплення населених пунктів після російського удару по дамбі Печенізького водосховища, що стався 7 грудня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Докладаємо максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію після ворожого обстрілу однієї з дамб області. Є ризики підтоплення населення", - розповів  Синєгубов.

За його словами,  область має підготовлені плани реагування, які були розроблені ще у 2022 році, оскільки ворог ще тоді бив по цьому об'єкту критичної інфраструктури. 

"Усі плани оновлені, усі вони реальні", - додавав голова ОВА.

У разі погіршення ситуації евакуації можуть потребувати близько 13 тисяч людей, серед яких 3,5 тисячі - маломобільні громадяни.

"Усі наявні ресурси дозволять нам провести евакуацію своєчасно і організовано. У разі потреби ми забезпечимо транспорт і місця для тимчасового проживання", - заявив Синєгубов.

Він зазначив, що наразі додатково опрацьовується можливість розгортання транзитних центрів у Полтавській, Київській та Житомирській областях для тимчасового розміщення людей у разі потреби.

Печенізьке водосховище

Печенізьке водосховище розташоване на річці Сіверський Донець у Харківській області й є одним із ключових джерел водопостачання для Харкова та навколишніх громад.

Воно було створене у 1950-х роках як частина системи забезпечення регіону питною водою. Площа водосховища сягає близько 86 км², простягається на 65 кілометрів у довжину та має ширину від 300 до 3000 метрів.

Глибина водойми коливається від 4,5 до 20 метрів, а площа її водозбірного басейну сягає 8400 кв. км. Назву водосховище отримало від селища Печеніги, розташованого за 60 км від Харкова, біля якого й знаходиться його гребля.

Печенізька дамба відіграє важливу роль у регулюванні рівня води та запобіганні підтопленням.

Об’єкт має стратегічне значення, тому після початку повномасштабної війни неодноразово ставав мішенню російських атак.

7 грудня російська армія завдала ракетних ударів по греблі Печенізького водосховища, після цього проїзд по дорожньому полотну був повністю припинений.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніОлег Синєгубов