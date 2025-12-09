После удара РФ по дамбе на Харьковщине есть риск подтопления: ОВА рассматривает план эвакуации

"Прилагаем максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию после вражеского обстрела одной из дамб области. Есть риски подтопления населения", - рассказал Синегубов.

По его словам, область имеет подготовленные планы реагирования, которые были разработаны еще в 2022 году, поскольку враг еще тогда бил по этому объекту критической инфраструктуры.

"Все планы обновлены, все они реальны", - добавлял глава ОГА.

В случае ухудшения ситуации в эвакуации могут нуждаться около 13 тысяч человек, среди которых 3,5 тысячи - маломобильные граждане.

"Все имеющиеся ресурсы позволят нам провести эвакуацию своевременно и организованно. В случае необходимости мы обеспечим транспорт и места для временного проживания", - заявил Синегубов.

Он отметил, что сейчас дополнительно прорабатывается возможность развертывания транзитных центров в Полтавской, Киевской и Житомирской областях для временного размещения людей в случае необходимости.