После удара по нефтебазе в аэропорту Сочи ограничили заправку самолетов
После ночной атаки на нефтебазу в Сочи авиакомпаниям ограничили заправку самолетов в аэропорту города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Верстка".
Что изменилось для авиакомпаний
Согласно сообщению NOTAM, заправку в аэропорту Сочи теперь производит только топливный оператор "ЛУКОЙЛ" по техническим причинам - авиакомпаниям нужно отдельно подтверждать обеспечение заправки именно по этому оператору.
По данным Росавиации, для безопасности полетов в аэропорту также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Что произошло ночью
По данным оперативного штаба Краснодарского края, ночью в Сочи и на федеральной территории "Сириус" отражали массированную атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру. В частности, произошло возгорание на территории нефтебазы, а обломки беспилотников находили в разных местах.
Объекты нефтяной и химической промышленности в России становились целью атак дронов и накануне. В ночь на 4 сентября загорелись нефтебаза и химзавод сразу в нескольких регионах России - пожары зафиксировали в Сочи и Башкортостане, причем один из объектов оказался более 1000 километров от украинской границы.
Еще раньше, в ночь на 30 августа, украинские силы нанесли удары по нескольким важным объектам на территории России - в частности, под атаку попал Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, где после поражения зафиксировали возгорание.